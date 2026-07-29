Нейрофизиолог Синкин предупредил, что препараты для ускорения работы мозга могут вызывать зависимость

Ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил о рисках использования препаратов для ускорения работы мозга.

Нейрофизиолог отметил, что такие средства могут вызывать зависимость, и избавиться от нее бывает сложно. По его словам, вместо того чтобы стимулировать мозг лекарствами, важно уделять внимание отдыху и восстановлению.

Синкин подчеркнул, что не существует безопасных способов ускорить работу мозга и призвал не требовать от людей более быстрого мышления, чем они способны проявить.