Названа самая «успешная» группа крови

NM: вторая группа крови чаще встречается у богатых и успешных людей

Японские ученые проанализировали группы крови состоятельных людей и выяснили, что большинству из них присуща вторая группа, а следом идут обладатели первой. Исследование опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

Японские исследователи верят, что группа крови влияет на личное развитие, профессиональный рост человека, успех и финансовое благополучие.

Люди со второй группой крови отличаются большим упорством и склонностью доводить начатые дела до конца, несмотря на проблемы. Кроме того, от других людей их отличает невероятная стрессоустойчивость.

На втором месте по уровню успешности оказались люди с первой группой крови. Это объясняется тем, что их отличает решительность, позитивный взгляд на жизнь, активность и прямолинейность, а иногда и агрессивность. Вот последняя может помешать им на пути к богатству. Эти люди часто занимают руководящие должности.

Представители третьей группы крови могут похвастаться яркими творческими способностями, но могут конфликтовать с людьми, если подумают, что их недостаточно ценят.

Люди с четвертой группой крови обладают ораторским мастерством и артистизмом. Они могут добиться успеха в публичных профессиях.

Ранее ученые Стенфорда выяснили, что самые талантливые и творческие дети рождаются у женщин с первой группой крови.