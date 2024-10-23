Научный журналист Котов назвал обломки спутника Intelsat-33e опасным космическим мусором

Научный журналист Михаил Котов указал на опасность разрушения спутника Intelsat-33e. Взрыв произошел на сильно загруженной геостационарной орбите, напомнил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, обломки стали опасным космическим мусором, который способен повредить другие аппараты.

«Будем надеяться, что этого не произойдет», — отметил специалист.

Точную причину выведения Intelsat-33e из строя, добавил Котов, пока сложно назвать. Проблема может быть связана с самим спутником, ведь вопросы к нему возникали уже после запуска, предположил журналист. А вот попадание космического мусора на такой высоте он счел маловероятным.