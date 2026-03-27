Научный редактор Смыслов рассказал, что Юпитер не повлиял на траекторию 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS недавно пролетела мимо Юпитера. Это самая массивная планета Солнечной системы, однако ее гравитация почти не повлияла на траекторию объекта, отметил научный редактор образовательного проекта «Школа Астрономии» Владимир Смыслов. Об этом сообщил inkazan.ru .

По словам эксперта, сейчас комета постепенно удаляется и примерно через 160 лет достигнет внутренней области облака Оорта — сферической оболочки из ледяных тел, окружающей Солнечную систему.

Из-за высокой скорости Солнце не сможет удержать этот межзвездный объект, отметил специалист. Все же наблюдения за кометой 3I/ATLAS позволили ученым провести спектральный анализ и определить ее химический состав.