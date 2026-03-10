Научный работник Монахова сообщила, что жесты, мимика и взгляды могут многое рассказать о собеседнике

В процессе общения слова часто оказываются не так важны, как жесты и мимика. Такое мнение высказали психолингвисты Джудит Холлер и Анна Кулен в авторитетном журнале Nature Reviews Psychology .

По словам ученых, диалог — это не просто обмен репликами, а сложная совместная деятельность, в которой большую роль играют невербальные сигналы. Когнитивный нейроученый, научный работник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Элиана Монахова рассказала читателям KP.RU, что во время разговора мы одновременно говорим, слушаем, планируем следующую реплику и мониторим реакцию собеседника на невербальном уровне.

Особенно важна роль жестов в разговоре. Монахова утверждает, что жест часто предшествует семантически связанному слову, и мозг собеседника использует это опережение для предсказания смысла еще до конца фразы.

Взгляды также эмоционально и информационно нагружены. Взгляд может поторопить собеседника или продемонстрировать потерю интереса к дальнейшему контакту. Все зависит от контекста, который нужно чувствовать.

Таким образом, для успешного общения важно не только то, что мы говорим, но и как мы это делаем. Жесты, мимика и взгляды могут многое рассказать о наших мыслях и чувствах.