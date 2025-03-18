От разработки лекарств до изучения Вселенной: какие научные исследования проводят Россия и Казахстан

По информации агентства total.kz, в Казахстане активно реализуются свыше двухсот научных проектов, в которых принимают участие российские специалисты. В прошлом году правительства обеих стран согласовали дорожную карту, направленную на укрепление связей в научно-образовательной сфере.

Этот план предусматривает разработку новых учебных программ, интенсификацию партнерства между высшими учебными заведениями и осуществление совместных научно-исследовательских инициатив, как сообщает портал Министерства науки и высшего образования РФ.

«В мире происходят колоссальные изменения. Стремительно развиваются наука и технологии. Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов», — сообщал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Александр Окунев, директор по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда «Сколково», подчеркнул на конференции «Университеты — новые центры притяжения науки, бизнеса и общества» в Астане (ноябрь 2024 г.) необходимость восстановления цепочки «фундаментальные исследования — прикладные разработки — проект — коммерциализация», а также унификации стандартов кадрового обеспечения инновационной деятельности.

Акцент на науку

Наука и образование — ключевые приоритеты в стратегии развития и России, и Казахстана. Президент Токаев отмечал в апреле 2024 года, что наука является фундаментом прогресса и главным фактором развития.

В Казахстане создаются новые научные центры, внедряются программы поддержки ученых и расширяются возможности для стажировок за рубежом. Объем государственного финансирования прикладных научных исследований на 2025–2027 годы увеличен до 531,1 млрд тенге (около 95,5 млрд рублей), как заявило Министерство науки и высшего образования Казахстана 11 марта. Фонд науки наделяется статусом «единого окна» для поддержки инновационной инфраструктуры.

В России реализуется масштабная программа академического лидерства «Приоритет 2030», призванная увеличить долю российских научных разработок на мировом рынке. Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, подчеркивает, что это одна из самых значительных инициатив по поддержке университетов в мире.

Президент Токаев отметил в ноябре 2024 года, во время визита Владимира Путина в Казахстан, важность сотрудничества в научной и культурно-гуманитарной областях.

Таисия Мармонтова, научный руководитель Центра Аналитических исследований «Евразийский мониторинг», отмечает, что открытие филиалов российских вузов в Казахстане является подтверждением этому.

В марте начал работу филиал российского Института Нефтехимпереработки в Казахстане, а осенью 2024 года открылся филиал Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.

«Опыт университета позволит успешно реализовать образовательные программы по актуальным для Казахстана направлениям подготовки. Учитывая целевую направленность обучения, уверен, что выпускники будут востребованы на предприятиях индустриального партнера», — подчеркивал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По словам Мармонотовой, открытие филиалов российских высших учебных заведений в Казахстане, особенно в таких ключевых отраслях, как машиностроение, химическая и нефтяная промышленность, способствует диверсификации экономики Казахстана и активизирует научный обмен.

Схожая тенденция, хотя и в меньшем масштабе, наблюдается и в России. Осенью 2024 года в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского был открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Министерство образования Омской области тогда отметило, что Казахстан имеет давние и успешные партнерские отношения с российскими вузами, и на территории Казахстана действует около десятка филиалов российских университетов, однако открытие филиала казахского университета в России произошло впервые. Этот филиал предназначен для обучения граждан Казахстана, проживающих на территории России.

Ведущие исследования

Передовые исследования проводятся в Казахстане 425 научными организациями, что на 11 больше, чем в 2022 году. Численность научных работников достигла 25 400 человек, причем 46% из них — молодые специалисты. В 2024 году российские ученые приняли участие в 240 научных проектах, реализуемых в Казахстане, об этом было объявлено на конференции «Университеты — новые центры притяжения науки, бизнеса и общества».

Научное сотрудничество между двумя странами продолжается на протяжении многих лет. В 2022 году ученые из Вятского государственного университета разработали технологию производства теплоизоляционных материалов из переработанных ПЭТ-бутылок и договорились с казахстанскими коллегами о начале опытного производства тепло- и звукоизоляционных материалов на основе пластика.

В следующем году специалисты Тюменского государственного университета и казахстанского Национального центра биотехнологии, при финансовой поддержке Российского научного фонда, разработали новые соединения для лечения диабета, как сообщило Министерство науки и высшего образования РФ. По данным аналитической компании DSM Group за январь 2025 года (более поздние данные отсутствуют), в России лекарства от диабета демонстрировали один из самых высоких показателей роста продаж. В частности, продажи «Семавика» (действующее вещество — семаглутид) выросли на 2494,4% в годовом исчислении. Аналитики DSM Group отмечают, что лекарства для лечения диабета также используются для снижения веса.

Минобрнауки приводит и другие примеры совместных проектов, включая разработку усовершенствованной технологии изготовления датчиков давления, ускорения и вибрации для ракетно-космической и авиационной промышленности. По данным ведомства, это решение не только упростит процесс производства датчиков и повысит их надежность, но и снизит их стоимость в пять раз.

Исследования в области физики

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), основанный в Дубне еще в 1950-х годах, является ярким примером международного научного взаимодействия. В его работе участвуют 15 государств, включая Россию и Казахстан, а ключевыми направлениями деятельности являются ядерная физика и физика элементарных частиц.

Ержан Мухамеджанов, старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, отметил активное участие казахстанских научных организаций во всех экспериментах на коллайдере тяжелых ионов NICA. Этот ускоритель, по данным ОИЯИ, является крупнейшим в мире и предназначен для изучения материи в экстремальных условиях, воссоздающих момент Большого взрыва.

Казахстанские ученые также вовлечены в международный проект «Байкальский нейтринный телескоп (Baikal-GVD)», посвященный астрофизике частиц и нейтринной астрономии. Используя этот глубоководный телескоп, исследователи стремятся разгадать тайны образования галактик, эволюции Вселенной и фундаментального устройства мира.

Кроме того, казахстанские специалисты сотрудничают в проекте Фабрики сверхтяжелых элементов, целью которого является синтез новых элементов периодической таблицы Менделеева.

«Сейчас в Объединенном институте ядерных исследований работает 82 казахстанских сотрудника — это больше, чем из любой другой страны-участницы научного центра, они трудятся каждой из семи лабораторий института. Средний возраст сотрудников из Казахстана составляет 30 лет, при этом более 20 уже имеют ученые степени», — рассказал Мухамеджанов.

Он подчеркнул, что государство активно содействует развитию молодых научных кадров посредством программ стажировок, предоставления грантов и программ двойных дипломов (возможность одновременного обучения в нескольких университетах по совместной образовательной программе с последующим получением нескольких дипломов, как поясняют «Ведомости. Наука»). Примером такого сотрудничества является совместная работа подмосковного Государственного университета «Дубна» и казахстанских вузов — КазНУ им. Аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

На 2025 год ученые обеих стран запланировали продолжение экспериментов на установке NICA и укрепление взаимодействия в сфере криогенных технологий.

Это имеет первостепенное значение для реализации проекта мощного источника ультрахолодных нейтронов, базирующегося на реакторе ВВР-К в Институте ядерной физики в Алматы (предназначен для фундаментальных физических исследований), объяснил Мухамеджанов. По его информации, планируется интенсифицировать сотрудничество ОИЯИ и Казахстана в области IT. Это подразумевает как обучение специалистов, так и проведение совместных научных изысканий, что позволит значительно повысить квалификацию казахстанских экспертов в области высокопроизводительных вычислений, анализа больших данных и цифровых технологий.

Научное партнерство с ОИЯИ, по мнению Мухамеджанова, является определяющим фактором в интеграции Казахстана в глобальные научные исследования. Институт в Дубне предоставляет государствам-участникам возможность использовать современную инфраструктуру и технологии, что стимулирует научный прогресс и подготовку высококвалифицированных кадров, констатирует он.

Дальнейшее развитие и углубление сотрудничества с институтом имеет стратегическую важность для Казахстана, России и других стран-участниц, открывая перспективы для совместных революционных открытий, убежден Мухамеджанов.

Ключ к успеху — квалифицированные кадры

Для развития науки в Казахстане Токаев подчеркнул важность подготовки научных кадров, повышения социального статуса ученых и усиления их социальной защищенности. В частности, для повышения престижа научной деятельности заработная плата научных сотрудников была увеличена на 18%. Кроме того, наблюдается рост государственного финансирования подготовки докторов философии (PhD). Если в 2022 и 2023 годах было выделено 1815 и 1919 грантов на обучение в докторантуре соответственно, то в 2024 году их количество увеличилось до 2919.

Государственная поддержка приносит свои результаты. В январе казахстанская компания «Казахмыс Прогресс» начала производство черного селена с использованием технологии, разработанной казахстанскими учеными из Института металлургии и обогащения Satbayev University. Селен находит применение в косметической промышленности, а оксид селена используется в литий-ионных аккумуляторах. По словам министра науки Саясата Нурбека, новая технология позволила увеличить чистоту селена до 99,5% и повысить его добавленную стоимость с 30% до 97%.

Казахстанские ученые активно работают над созданием лекарственного препарата для борьбы с раком, который успешно прошел две из трех фаз клинических испытаний. Также были разработаны титановые медицинские имплантаты для использования в травматологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Эти имплантаты позволяют казахстанским врачам заменять поврежденные кости таза, позвоночника, стопы и плеча.

В России подготовка квалифицированных специалистов также является приоритетной задачей. Президент Путин на заседании совета по науке и образованию подчеркнул, что правительству и Российской академии наук поставлена четкая цель: обеспечить конкурентоспособность России в области технологического развития по ключевым направлениям. Для достижения этой цели стране необходимы специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых и перспективных отраслей.

Гохберг отметил, что большинство мер поддержки, востребованных научными организациями и университетами в рамках программы «Приоритет 2030», направлены на укрепление кадрового потенциала.

Научное взаимодействие между государствами

По мнению Александра Толмачева, заместителя председателя Комитета Госдумы по молодежной политике и члена фракции «Единая Россия», расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном в научно-образовательной сфере имеет ключевое значение.

«Действуют взаимные программы обучения студентов, работают совместные этнологические и культурологические проекты, ведутся археологические экспедиции. Расширение научных границ межнационального партнерства продолжается», — сказал депутат.

Он отметил, что значительное число студентов из Казахстана проходят обучение в престижных российских вузах, таких как РУДН, УрФУ и МИФИ. В самом Казахстане успешно функционируют филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ, МАИ и ЧелГУ. Выпускники этих программ обладают широкими перспективами трудоустройства по всему СНГ и пользуются спросом как в России и Казахстане, так и за их пределами.

Толмачев подчеркнул, что для граждан Казахстана существует отличная возможность получения образования за рубежом благодаря стипендиальной программе «Болашак», к которой несколько лет назад присоединился Томский госуниверситет. Сотрудничество между университетами включает в себя не только обмен студентами, но и совместную деятельность преподавателей и ученых в области исследований.

Эксперт также подчеркнул, что научное партнерство между двумя странами является одним из самых тесных на территории СНГ. Россия и Казахстан продолжают совместную работу в области космических исследований. Примером успешного сотрудничества является полет казахстанского космонавта Айдына Аимбетова на МКС на российском корабле «Союз» после прохождения подготовки в Звездном городке.

«У нас общая многолетняя научная и образовательная школа, общий язык, общие устремления. Несмотря на попытки недружественных стран ослабить культурные связи двух народов, общность многовековой истории, мы противостоим посягательствам извне благодаря взаимопониманию, единству ценностей и целей», — заявил Толмачев.