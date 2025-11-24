Сегодня 19:28 Научная конференция молодых специалистов «Роснефти» стартовала в Москве 0 0 0 Фото: пресс-служба «Роснефти» Наука

Роснефть

Технологии

Москва

Научно-техническая конференция «Роснефти» стартовала в Москве на площадке РГУ нефти и газа имени Губкина. В ней участвуют 405 молодых специалистов из 77 дочерних предприятий, которые поделятся своими разработками.

Среди участников — победители региональных и кустовых конференций, а также студенты многочисленных вузов-партнеров. Членами жюри и наставниками стали 98 экспертов центрального аппарата компании. «На конференции работают 20 секций, охватывающих все направления нашего бизнеса. Но на самом деле цель у всех одна: найти самые передовые решения, которые принесли бы пользу», — заявила вице-президент по кадровым и социальным вопросам Наталия Минчева.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Один из представленных проектов — скрипт, позволяющий эффективно возвращать в строй временно неработающие скважины. «Мы предложили алгоритм, по которому программа сама определяет наиболее эффективные геолого-технические мероприятия для вывода скважин из неработающего фонда», — рассказала участница мероприятия, ведущий специалист «Роснефть-Юганскнефтегаза» Рената Гиязова. Кроме того, в этом году впервые открылась секция «Разработка нефтяных и газовых месторождений». В ней будут работать студенты не только из России, но и из дружественных стран.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Такие конференции проводятся ежегодно, по их итогам компания внедряет лучшие производственные проекты. Только с прошлого года в жизнь воплотили 31 идею, благодаря чему ожидаемый экономический эффект превысит 780 миллионов рублей. Еще как минимум 21 проект внедрят до 2027 года.