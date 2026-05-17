Nature: в зубах древних людей нашли доказательства межвидовых связей

Ученые выяснили, что древние люди разных видов активно скрещивались между собой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature .

Ранее эволюцию человека представляли как линейный процесс, где один вид последовательно сменял другой. Однако новые данные показывают, что история была намного сложнее.

Исследователи проанализировали шесть образцов зубов Homo erectus, найденных на трех археологических объектах в Китае. Возраст зубов оценивается в 400 лет. Извлечь ДНК из таких древних останков невозможно, но сохранившиеся в зубной эмали белки позволили ученым получить данные о наследственности, добавил MK.RU.

Во время изучения ученые обнаружили две необычные формы амелобластина — белка, отвечающего за формирование эмали. Одна из них предположительно была характерна для восточноазиатских Homo erectus. Вторая уже была известна ученым: ранее она была обнаружена у денисовцев. Это указывает на то, что Homo erectus и денисовцы в прошлом контактировали и обменивались генами.

Авторы исследования считают, что найденный генетический материал, возможно, впервые появился у древних людей вида Homo erectus, после чего мог перейти денисовцам, а от них — к современным людям.