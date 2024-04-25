Nature: ученым удалось вырастить искусственные алмазы всего за 15 минут | 360°

25 апреля 2024, 15:11
Nature: ученым удалось вырастить искусственные алмазы всего за 15 минут
Ученые из Института фундаментальных наук в Южной Корее создали методику, которая позволяет вырастить искусственный алмаз за короткий срок. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
В основе способа — смешивание никеля, галлия, железа и кремния. Для процесса потребовался сильный нагрев до 1025 градусов, однако значительное сжатие не понадобилось.
Реклама
Важный этап — воздействие специально разработанной вакуумной системы. Всего через 15 минут частицы кристаллов выделились из жидкого металла.
Ученые
Южная Корея
Реклама
Реклама