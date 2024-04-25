Nature: ученым удалось вырастить искусственные алмазы всего за 15 минут | 360°

Наука 25 апреля 2024, 15:11 Nature: ученым удалось вырастить искусственные алмазы всего за 15 минут

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Ученые из Института фундаментальных наук в Южной Корее создали методику, которая позволяет вырастить искусственный алмаз за короткий срок. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.

В основе способа — смешивание никеля, галлия, железа и кремния. Для процесса потребовался сильный нагрев до 1025 градусов, однако значительное сжатие не понадобилось.

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Важный этап — воздействие специально разработанной вакуумной системы. Всего через 15 минут частицы кристаллов выделились из жидкого металла.