Nature: ученые заметили рождение планет в другой солнечной системе

Астрономы разных стран впервые наблюдали зарождение планет в другой солнечной системе, расположенной далеко от нашей. Они использовали наземные и космические телескопы Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на материал в Nature.
По словам исследователей, наблюдение за формированием планет поможет лучше понять происхождение нашей солнечной системы. Команда ученых сосредоточилась на звезде HOPS-315 в начале эпохи формирования.
Кристаллические силикатные минералы, обнаруженные вокруг звезды, являются явным признаком начала образования планет. Они формируются из минеральных зерен, которые слипаются в горячих дисках газа и пыли вокруг молодых звезд.
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