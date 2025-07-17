Nature: ученые заметили рождение планет в другой солнечной системе

Астрономы разных стран впервые наблюдали зарождение планет в другой солнечной системе, расположенной далеко от нашей. Они использовали наземные и космические телескопы Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на материал в Nature.

По словам исследователей, наблюдение за формированием планет поможет лучше понять происхождение нашей солнечной системы. Команда ученых сосредоточилась на звезде HOPS-315 в начале эпохи формирования.

Кристаллические силикатные минералы, обнаруженные вокруг звезды, являются явным признаком начала образования планет. Они формируются из минеральных зерен, которые слипаются в горячих дисках газа и пыли вокруг молодых звезд.