Nature: ученые обнаружили сходства мозга попугая с человеческим
Открытие может способствовать исследованиям человеческой речи и разработке методов лечения соответствующих нарушений. Речь идет, например, об аутизме, болезни Паркинсона и афазии.
Чтобы понять, как попугаи могут точно имитировать человеческую речь, исследователи провели эксперимент. Они вживили миниатюрные датчики в область мозга четырех птиц, связанную с голосовым аппаратом — сиринксом. После этого специалисты проанализировали активность нейронов, когда птицы издавали звуки, добавил «Сiбдепо».