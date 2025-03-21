Nature: ученые обнаружили сходства мозга попугая с человеческим

Ученые обнаружили, что мозг волнистого попугайчика схож с участком человеческого мозга, отвечающим за речь. Об этом сообщил 56rb.ru со ссылкой на Nature .

Открытие может способствовать исследованиям человеческой речи и разработке методов лечения соответствующих нарушений. Речь идет, например, об аутизме, болезни Паркинсона и афазии.

Чтобы понять, как попугаи могут точно имитировать человеческую речь, исследователи провели эксперимент. Они вживили миниатюрные датчики в область мозга четырех птиц, связанную с голосовым аппаратом — сиринксом. После этого специалисты проанализировали активность нейронов, когда птицы издавали звуки, добавил «Сiбдепо».