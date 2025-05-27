Nature: ограничение в рационе цистеина поможет быстро похудеть

Исследователи Медицинской школы Нью-Йоркского университета обнаружили, что исключение из рациона цистеина — серосодержащей аминокислоты — способствует быстрому и значительному снижению веса. Эта аминокислота играет важную роль в синтезе антиоксиданта глутатиона и коэнзима A, который важен для энергетического обмена, сообщил therussiannews.ru со ссылкой на Nature .

В ходе экспериментов на генетически модифицированных мышах было установлено, что отказ от цистеина вызывает две стрессовые реакции организма: интегрированный клеточный стресс и окислительный стресс. Это приводит к перестройке метаболизма и активизации механизмов, которые усиливают сжигание жира и нарушают обычное использование питательных веществ.

Также было обнаружено снижение уровня коэнзима A, что нарушает работу митохондрий и вынуждает организм искать альтернативные пути получения энергии, включая анаэробный гликолиз. В результате животные теряли жир, а не мышечную массу, и выделяли через мочу непереработанные промежуточные продукты обмена.