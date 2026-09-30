Nature Neuroscience: повреждение мозга при болезни Альцгеймера может начинаться вне нервной системы

Иммунные механизмы, провоцирующие гибель клеток мозга при болезни Альцгеймера, могут активироваться за пределами нервной системы — в лимфатических узлах. Об этом со ссылкой на исследование в Nature Neuroscience сообщили «Известия» .

Специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили в опытах на мышах, что дендритные клетки в лимфоузлах активируют Т-лимфоциты, которые затем проникают в мозг и усиливают повреждение тканей при накоплении тау-белка.

После удаления дендритных клеток приток Т-клеток в мозг грызунов резко снизился, а животные сохранили когнитивные способности, несмотря на наличие патологических белковых скоплений.

По словам старшего автора работы Дэвида Хольцмана, открытие указывает на возможность создания методов терапии деменции через воздействие на периферический иммунитет без преодоления гематоэнцефалического барьера.