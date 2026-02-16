Nature Metabolism: чипсы и сладкие завтраки могут усиливать чувство голода

Ученые из Европы выяснили, что ультрапереработанные продукты могут усиливать чувство голода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism , сообщил aif.ru .

По мнению исследователей, продукты вроде чипсов, сладких завтраков и фастфуда быстро повышают уровень сахара в крови, а затем так же быстро его снижают. В результате мозг получает сигнал о необходимости дополнительной еды, даже если человек уже получил достаточно калорий.

Кроме того, употребление такой пищи может временно снижать чувствительность к сигналам насыщения, из-за чего человеку сложнее остановиться и порции постепенно увеличиваются.