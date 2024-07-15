Nature Materials сообщил о создании натурального средства для минимизации пищевой аллергии
Ученым удалось создать натуральное средство для минимизации пищевой аллергии. Результаты исследования обнародовал Nature Materials.
Основой препарата послужил инулин, который смешали с аллергенами. Данное растительное вещество способствует росту полезных бактерий в кишечнике.
Испытания проводились на мышах. Эксперты отметили положительный эффект, сохранившийся даже после прекращения приема, добавила радиостанция «Говорит Москва».
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