Nature Materials сообщил о создании натурального средства для минимизации пищевой аллергии

Ученым удалось создать натуральное средство для минимизации пищевой аллергии. Результаты исследования обнародовал Nature Materials.

Основой препарата послужил инулин, который смешали с аллергенами. Данное растительное вещество способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Испытания проводились на мышах. Эксперты отметили положительный эффект, сохранившийся даже после прекращения приема, добавила радиостанция «Говорит Москва».

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