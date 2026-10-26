Nature Genetics: ученые создали генетический атлас развития лица человека

Международная команда исследователей с участием российских специалистов впервые детально описала генетический механизм формирования лица эмбриона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Nature Genetics.

Ученые изучили развитие плода на сроке от шести до 11 недель и составили мультимодальный атлас клеток и регуляторных элементов, определяющих внешность человека. Исследование показало, что ключевую роль играют пространственные гены, размечающие лицо на зоны: нос, глазницы, нижнюю челюсть и область зубов. Индивидуальные черты образуются благодаря генетическим переключателям, которые активируются в определенное время.

Результаты работы помогут врачам точнее определять причины врожденных черепно-лицевых дефектов и расшифровывать неизвестные мутации ДНК у пациентов. Кроме того, данные позволят выращивать клеточный материал для регенеративной медицины.