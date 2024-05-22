Nature: физические нагрузки помогают справиться с тревожными воспоминаниями

Люди, пережившие травмирующее событие, нередко сталкиваются с яркими и навязчивыми воспоминаниями. Ученые из Японии и Канады провели исследование на эту тему, сообщил Naked Science со ссылкой на Nature.
Согласно данным экспертов, справиться с таким состоянием помогут физические нагрузки. Занятия спортом способствуют образованию новых нервных клеток.
Еще один положительный эффект — перестраивание нейронных цепей в области мозга, с участием которой формируются воспоминания, добавил сайт «7Дней.ru».
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