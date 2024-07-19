Nature Ecology & Evolution: снижение уровня кислорода в воде представляет серьезную угрозу для Земли

Международная команда ученых предупредила о серьезной угрозе для Земли. Соответствующую статью опубликовал Nature Ecology & Evolution.

По словам экспертов, причиной данной ситуации стало уменьшение уровня кислорода в воде. Сейчас он находится на одной из планетарных границ. Данный показатель демонстрирует способность планенты поддерживать существование человечества.

Однако быстрая «деоксигенация водных сред Земли» указывает на приближение к критическому порогу содержания кислорода, добавил сайт kp.ru.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте