Nature Ecology & Evolution: снижение уровня кислорода в воде представляет серьезную угрозу для Земли

Международная команда ученых предупредила о серьезной угрозе для Земли. Соответствующую статью опубликовал Nature Ecology & Evolution .

По словам экспертов, причиной данной ситуации стало уменьшение уровня кислорода в воде. Сейчас он находится на одной из планетарных границ. Данный показатель демонстрирует способность планенты поддерживать существование человечества.

Однако быстрая «деоксигенация водных сред Земли» указывает на приближение к критическому порогу содержания кислорода, добавил сайт kp.ru.