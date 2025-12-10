Nature Communications: ученые выявили риски усиливающейся изменчивости климата на Земле

Антропогенное изменение климата усилит и сделает более частым явление Эль-Ниньо. К такому выводу пришли ученые, сообщил MIR24.TV со ссылкой на Nature Communications.

Речь идет о природном событии, которое характеризуется аномальным повышением температуры воды в экваториальных районах Тихого океана. Как результат — глобальное влияние на климат планеты, экстремальные температурные колебания и стихийные бедствия.

Ученые указали на риски усиливающейся изменчивости климата. Исследования показывают, что усиление колебаний создаст серьезные проблемы для экологии, сельского хозяйства и водных ресурсов.