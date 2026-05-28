Nature Cell Biology: витамин B2 помогает раковым клеткам выживать

Немецкие исследователи обнаружили, что рибофлавин, известный также как витамин B2, способствует выживанию злокачественных клеток, защищая их от ферроптоза — специфической формы гибели клеток. Об этом написал журнал Nature Cell Biology .

В центре механизма находится белок FSP1, который вместе с GPX4 защищает клетки от ферроптоза. Ученые установили, что активность FSP1 зависит от гена RFK, играющего ключевую роль в преобразовании витамина B2 в активные формы. Анализ тысяч генов и последующие лабораторные эксперименты подтвердили: рибофлавин поддерживает защитную функцию FSP1, помогая раковым клеткам выживать, добавило АБН24.

Чтобы проверить, можно ли лишить опухолевые клетки такой поддержки, исследователи использовали розофлавин — вещество, имитирующее витамин B2, а также нарушали работу гена RFK. В обоих случаях белок FSP1 переставал функционировать нормально, и раковые клетки становились более уязвимыми к ферроптозу. Розофлавин действует как молекула-обманка, которую клетки поглощают вместо настоящего витамина, но защита при этом не включается.

Исследователи подчеркивают, что витамин B2 необходим организму и поступает с пищей (молочные продукты, яйца, мясо, зеленые овощи). Проблема заключается в том, что тот же механизм, полезный для здоровых тканей, может поддерживать и опухолевые клетки. Поэтому ученые стремятся избирательно нарушать этот путь именно в раковых клетках. Вещества, подобные розофлавину, могут стать основой новых методов лечения, если удастся направлять их действие точно в цель, не затрагивая здоровые ткани.