Nature Astronomy: ученые подтвердили наличие кометных признаков у астероида 1998 SH2

Исследователи изменили статус объекта 1998 SH2 с астероида на комету после обнаружения необъяснимых отклонений в его движении. Наблюдения за объектом, который вращается вокруг Солнца с периодом 4,5 года, выявили слабые кометные признаки, сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Обнаружение произошло во время сближения объекта с Землей в августе 2025 года. С помощью системы планетарного радара Deep Space Network НАСА и высокоточной оптической астрометрии ученые выяснили, что нерегулярное движение объекта вызвано негравитационными силами. Они возникают из-за газовых выбросов с поверхности нагревающегося льда под воздействием солнечного света.

Ведущий автор исследования Давиде Фарноккиа пояснил, что после измерения негравитационных возмущений возникло подозрение о возможной кометной активности объекта. Для подтверждения гипотезы команда наблюдала за объектом с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили и Канадско-французско-гавайского телескопа на Мауна-Кеа.

Слабый, но безошибочно узнаваемый кометный хвост подтвердил истинную природу объекта. Комета 1998 SH2 получила второе обозначение P/1998 SH2, что официально подтверждает ее статус.

Газовые выделения сильнее искажают движение комет, чем астероидов. Обнаружение этих возмущений становится важным диагностическим инструментом для защиты планеты. Это помогает понять, какие объекты могут быть кометами, как меняются их орбиты и как это влияет на вероятность столкновения с Землей.