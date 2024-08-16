Nature Aging: ученые из Стэнфордского университета выяснили, что старение организма происходит скачкообразно

Ученые из Стэнфордского университета во время проведенного исследования выяснили, что старение организма происходит скачкообразно. Результаты их работы опубликовал журнал Nature Aging .

Так, в статье говорится, что наибольшие изменения в организме мужчин и женщин происходят в возрасте 44 и 60 лет. Первая волна изменений связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а вторая — с иммунной системой и углеводным обменом, написал «ФедералПресс».

По словам авторов работы, людям важно корректировать свой образ жизни еще тогда, когда организм готов к изменениям.