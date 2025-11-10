Национальная библиотека Норвегии представила старейшую рукопись «Кодекс Хагенов» из тюленьей кожи

Национальная библиотека Норвегии представила уникальный средневековый манускрипт — Кодекс Хагенов, созданный около 1200 года. Переплет книги изготовлен из тюленьей кожи, что является редкостью даже для скандинавских регионов. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Science Norway.

Эта рукопись содержит латинские гимны и музыку, среди которых песнь Деве Марии и композиция ко Дню всех святых. Ранее ученые полагали, что материал изготовил французский монастырь, однако нынешнее исследование показывает, что работа выполнена мастером, использовавшим местные ресурсы.

Ученые планируют изучить происхождение материалов, примененных при создании кодекса, чтобы лучше понять историю развития письменности и книжного дела в Норвегии эпохи Средневековья.