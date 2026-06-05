Мед — это не только народное средство, но и натуральная альтернатива коммерческому спортивному питанию. Он содержит углеводы, которые быстро дают энергию во время тренировок, а также помогает восстанавливать запасы гликогена между упражнениями. Об этом написал журнал Natorial Center or Boecto Momatone .

Мед преимущественно состоит из глюкозы и фруктозы, которые легко усваиваются организмом и обеспечивают быстрый приток энергии. Это особенно важно во время физических нагрузок, когда организм нуждается в немедленном топливе. В отличие от многих коммерческих спортивных напитков, в меде содержатся натуральные сахара, что делает его полезной альтернативой, добавил сайт inkazan.ru.

Исследования показали неоднозначные результаты. В одном из экспериментов участники употребляли мед до и во время футбольной тренировки, но не заметили значительного улучшения по сравнению с плацебо. Однако другие исследования выявили, что спортсмены, получавшие мед во время велотренировок, показывали более высокую мощность и сопоставимую производительность с традиционными спортивными гелями.

Особенно полезен мед для восстановления после тренировки. В исследовании Университета Сайнс Малайзия бегуны, выпившие напиток с медом после первого забега, смогли пробежать примерно на 10% дальше во втором забеге. Это указывает на то, что мед эффективно восполняет запасы энергии между нагрузками.

Для подпитки перед тренировкой оптимальное количество меда — 1–1,5 столовых ложки. Это особенно актуально для утренних тренировок, когда запасы гликогена в печени снижены из-за ночного голодания.