National Geographic: жук-скарабей получил звание сильнейшего существа на Земле
Так, африканские кустарниковые слоны способны держать хоботом до девяти тысяч килограммов. Однако звание самого сильного получил жук-скарабей.
Данное насекомое может поднимать и переносить вес, который в 1141 раз превышает его собственный, добавила Gazeta.SPb.
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