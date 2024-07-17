National Geographic: жук-скарабей получил звание сильнейшего существа на Земле

Ученые, сравнив показатели силы различных животных, смогли установить сильнейшее существо на Земле. Об этом сообщил Pro город будущего со ссылкой на National Geographic.

Так, африканские кустарниковые слоны способны держать хоботом до девяти тысяч килограммов. Однако звание самого сильного получил жук-скарабей.

Данное насекомое может поднимать и переносить вес, который в 1141 раз превышает его собственный, добавила Gazeta.SPb.

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