National Geographic: дефицит социальных связей у подростков может привести к тревожности и депрессии

Эксперты обнаружили, что недостаток общения в подростковом возрасте способен оказать значительное влияние на развитие мозга. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал National Geographic.

Ученые отметили, что в этот период мозг особенно уязвим к изменениям. Дефицит социальных взаимодействий может вызвать долгосрочные проблемы с психическим и когнитивным здоровьем.

«Социальный мозг функционирует как сеть, позволяющая понимать точку зрения других, интерпретировать эмоциональные проявления наших друзей и искать возможности для сближения», — отметила профессор психологии и содиректор лаборатории нейронауки развития в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Адриана Гальван.

Исследования показали, что у подростков, предпочитающих одиночество, могут быть изменения в структуре и активности некоторых областей мозга. В частности, отличия зафиксированы в участке верхних височных извилин, отвечающем за восприятие эмоций и социальных взаимодействий.

Также были выявлены изменения в передней поясной коре, связанной с эмоциональной обработкой. Эти изменения могут способствовать развитию тревожности и депрессии в будущем.

Однако ученые утверждают, что не все формы одиночества вредны. Важно различать нормальное предпочтение уединения и чрезмерную изоляцию. Подросткам важно иметь осмысленное взаимодействие со сверстниками.