Найден способ резать лук без слез

Ученые Корнелльского университета изрезали килограммы лука, чтобы найти способ делать это без слез. Помогли острый нож и медлительность, сообщил arXiv .

Син-пропантиаль-S-оксид в луковом соке, который разбрызгивается при нарезке, раздражает слизистую и вызывает слезоточивость. Ученые нарезали лук с разной скоростью, меняя размер и остроту ножей. Эксперимент снимали на камеру.

«Более тупые ножи, как правило, давят на лук, заставляя его слои сгибаться внутрь. После разреза слои распрямились, выталкивая сок в воздух», — заявили исследователи.

Быстрая нарезка тоже приводила к образованию большего количества сока, чем медленная, и распространению по кухне передающихся воздушно-капельным путем патогенов. Поэтому ученые посоветовали пользоваться острым ножом и шинковать без спешки.

Другой способ предложила диетолог Анна Белоусова. Перед нарезкой лука она набирала в рот воды.