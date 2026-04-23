На Марсе нашли свидетельство возможного существования древнего океана

Планетарные геологи обнаружили на Марсе геологическую структуру, которая может свидетельствовать о существовании древнего океана. Исследование проведено учеными из Техасского университета в Остине и Калифорнийского технологического института, сообщила gazeta.spb .

Анализируя топографические данные Марса, специалисты обнаружили плоскую зону в северном полушарии планеты. Эта зона может указывать на существование прибрежного шельфа, который покрывал бы треть поверхности Марса.

Ведущий автор исследования Абдалла Заки отметил, что формирование такого шельфа потребовало бы много времени. По его мнению, такая картина свидетельствует о стабильном существовании океана на протяжении миллионов лет.