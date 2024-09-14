На две станции «Луна-27» не хватило денег

Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на две станции «Луна-27»

Институт космических исследований РАН предложил Роскосмосу создать не одну, а две станции «Луна-27», но пока не получил на это финансирование. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель первого этапа программы академик Лев Зеленый.

«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», — уточнил он.

По словам ученого, создание второго аппарата удорожит проект не вдвое, а примерно на 30%, поскольку испытывать их можно будет на одном и том же оборудовании.

Зеленый отметил, что если второй аппарат не удастся создать, то более перспективным вариантом будет изучать Северный полюс Луны, поскольку Южный более исследован.

В июне президент Владимир Путин подписал соглашение с Китаем о создании Международной лунной станции.