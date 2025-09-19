MSSE: силовые упражнения позволяют повысить качество жизни у пожилых

Ученые из Университета Сиракуз обнаружили, что силовые упражнения с сопротивлением способны замедлить ухудшение нервной проводимости, связанное с возрастом. Это снижает риск падений и травм у пожилых людей, сообщила Lenta.ru со ссылкой на MSSE .

В исследовании участвовали 48 человек в возрасте от 18 до 84 лет. Они выполняли упражнения для кистей рук трижды в неделю в течение месяца. У пожилых участников улучшилась скорость нервных сигналов, особенно в «быстрых» нейронах, которые обычно первыми теряют активность с возрастом.

Авторы работы отметили, что реактивация этих нейронов может вернуть силу и скорость мышечных движений, что снижает вероятность тяжелых падений. Ученые подчеркнули важность регулярных силовых тренировок для поддержания независимости и качества жизни в пожилом возрасте.