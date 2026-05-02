Московские инженеры создали VR-шлем с программой психологической реабилитации

Эксперты Роспатента подготовили подборку российских разработок, которые помогают бороться со стрессом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Институте физики полупроводников Сибирского отделения РАН создали устройство для диагностики уровня стресса. Оно представляет собой датчик со специальным пластырем, который собирает пот и другие биоматериалы для определения уровня гормона кортизола в крови.

Инженеры московской компании «Киберли» разработали шлем виртуальной реальности с программой психологической реабилитации. С помощью этого устройства пользователь может пройти сценарий, назначенный врачом, и научиться не реагировать на травмирующие ситуации.

Ученые из центра психиатрии имени Сербского предложили метод прогноза реакции на стресс. В процессе исследования человеку показывают видео с разными ситуациями, а специалисты записывают его психофизиологические показатели через электрокардиограмму и анализ слюны, добавил сайт Ferra.ru.