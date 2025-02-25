МосгорБТИ: измерение уровня электромагнитного поля в доме поможет снизить риски для здоровья

Сотрудники Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начали оказывать новую услугу по измерению уровня звука, вибрации и электромагнитных полей в жилых и нежилых помещениях. Специалисты используют профессиональные приборы для оценки воздействия различных факторов на здоровье человека, передала «Вечерняя Москва».

По словам доктора физико-математических наук Сергея Пуленца, электромагнитные поля оказывают влияние на организм, особенно при длительном воздействии. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов предупредил, что сильное электромагнитное излучение может повысить риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Определить уровень электромагнитного поля самостоятельно невозможно, необходимы специализированные приборы.