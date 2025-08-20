Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Землю

На Солнце образовалась обширная корональная дыра, что уже вызвало магнитные возмущения на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, мощный поток солнечного ветра начал стремительно усиливаться еще во второй половине 18 августа. Сегодня его скорость может вырасти до 800–900 километров в секунду, этот показатель уже показал взрывной рост.

Ученые отметили, что Земля фактически оказалась внутри зоны воздействия этой дыры. Пока магнитосфера удерживает нагрузку и сохраняет «зеленую зону» — то есть умеренные колебания.

Однако в лаборатории предупредили, что при дальнейшем росте скорости возможны более серьезные последствия.

В институте добавили, что корональные дыры такого масштаба считаются источниками высокоскоростного солнечного ветра. Его воздействие способно вызывать магнитные бури и серьезные геомагнитные аномалии, которые отражаются на планете.

Корональная дыра — это область на Солнце, где магнитное поле открыто, из нее вырывается поток заряженных частиц. Эти частицы долетают до Земли и вызывают магнитные бури.

Подобные всплески на Солнце могут вызвать у людей головные боли, скачки давления, проблемы со сном. Вероятны также перебои в работе связи, интернета и навигационных систем.