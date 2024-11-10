Мощная вспышка произошла на Солнце

Ученые зарегистрировали мощную вспышку на Солнце, близкую к классу Х. Об этом сообщили на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Ученые сообщили, что на Солнце начали происходить спрогнозированные ранее процессы, в частности, стал модернизироваться режим вспышечной активности. Прошедшей ночью зафиксировали вспышку M4.2, отметив, что это «не рекордное, но крепкое среднее».

«[Сегодня днем] в 15:06 по московскому времени зарегистрирована уже вспышка M9.5, которой до балла X не хватило всего 5%. Взрыв произошел в области 3889 вблизи направления на Землю, хотя сейчас конфигурация пятен такая, что на Землю смотрит почти все», — уточнили в лаборатории.

Ученые также отметили, что пока выбросы плазмы не направлены в сторону Земли, но в центре Солнца уже заметили гигантский протуберанец, который может оторваться в ближайшее время.

Ранее в лаборатории предупреждали о серии магнитных бурь, последствия которых ощутят все обитатели планеты.