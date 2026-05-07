Мощная вспышка продолжительностью более часа произошла на Солнце

Вечером 7 мая на Солнце произошла мощная вспышка класса M2.6. Об этом ТАСС сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Всплеск электромагнитного излучения произошел на Солнце 7 мая в 18:14 и длился около 70 минут. Ученые отнесли его к предпоследнему классу мощности M2.6 (N19E88).

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН тоже зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Они сообщили в телеграм-канале, что она случилась около 19:00, на левом краю звезды с обратной стороны проявилась крупная группа пятен.

В ближайшие два дня, по прогнозу XRAS, возможны магнитные бури и геомагнитные возмущения. Это связано с ускорением солнечного ветра в окрестностях Земли. Следующая серия сильных геомагнитных возмущений прогнозируется 15–18 мая.