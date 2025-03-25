«Мойка78»: поздний отход ко сну повышает риск снижения когнитивных функций

Ученые выяснили, что поздний отход ко сну и некачественный сон могут повышать риск снижения когнитивных функций. Об этом написала «Мойка78» .

В исследовании приняли участие 72 здоровых пожилых человека в возрасте около 73 лет. Специалисты провели МРТ-сканирование мозга, полисомнографию, когнитивные тесты и DTI-ALPS для оценки связей и функций мозговых сетей. Результаты показали, что у участников, которые поздно ложились спать и мало спали, глимфатическая система работала хуже. Это значит, что их мозг менее эффективно очищался от токсинов и продуктов метаболизма. Также у них снизилась гибкость коммуникационных сетей мозга.

Исследование подтвердило вред недостаточного или прерывистого сна для мозга, памяти и когнитивного здоровья. Автор исследования, профессор нейропсихологии в Университете Гонконга Татия Ли отметила, что качество сна, активность мозга и глимфатическая функция взаимосвязаны. Поддержание эффективной работы этой системы важно для сохранения ясности ума в старости.