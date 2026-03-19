MIR24.TV: 2027 год может установить новый рекорд тепла

Летом 2026 года ожидается наступление мощного явления Эль-Ниньо, которое может привести к рекордному повышению температуры на планете. Об этом сообщил MIR24.TV .

Эль-Ниньо, или Южное колебание, представляет собой периодические изменения температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эти процессы оказывают значительное влияние на глобальный климат, поскольку в атмосферу высвобождается огромное количество тепла.

Наибольшее влияние Эль-Ниньо окажет на температуру в 2027 году — этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. На сегодняшний день самым жарким годом считается 2024-й.