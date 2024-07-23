«Мир 24»: ученые обнаружили, что мозг воспринимает время на основе количества происходящих событий или переживаний

Недавний анализ паттернов активности мозга позволил ученым глубже понять, как именно человеческий мозг воспринимает время. Известно, что ощущение времени может быть субъективным: оно кажется более медленным, когда нам скучно, и, наоборот, ускоряется, когда мы заняты чем-то интересным. Об этом сообщил «Мир 24» .

Исследователи из Университета Невады в Лас-Вегасе (США) установили, что восприятие времени мозгом связано с количеством событий или переживаний, происходящих с человеком. Ученые отмечают, что мы оцениваем время, основываясь на собственном опыте и том, что мы делаем, а также что происходит вокруг нас.

«Когда мы сидим без движения и испытываем скуку, время кажется тянущимся вечно, так как мы ничего не предпринимаем и вокруг нас ничего не происходит. В то время как, когда происходит множество событий, каждое из них помогает нашему мозгу воспринимать время быстрее. Чем больше мы действуем и чем насыщеннее наши переживания, тем быстрее ощущается текущее время», — объяснили авторы исследования.

Ученые уделили особое внимание передней поясной коре мозга, которая отвечает за контроль активности и отслеживание переживаний.