Минобрнауки: российские ученые разработали метод обогащения продуктов витаминами с помощью липосом | 360°

Наука 27 апреля 2024, 14:47 Минобрнауки: российские ученые разработали метод обогащения продуктов витаминами с помощью липосом

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Ученые ИБХ РАН разработали новый метод обогащения продуктов витаминами. В ходе исследования эксперты смогли решить проблему с биоусвоением веществ, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки.

По словам химика Марии Семеновой, технология предполагает введение двойного инкапсулирования нутрицевтиков сначала в липосомы фосфатидилхолина, а после — в пищевые биополимеры.

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Сейчас специалисты помещают в липосомы три комплекса, которые закрывают основные дефициты организма. Один из них — комбинация рыбьего жира, бета-каротина и эфирного масла гвоздики.