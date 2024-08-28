Минобрнауки: российские ученые нашли связь между ухудшением зрения в пожилом возрасте и длиной теломер

Российские ученые в ходе исследований нашли связь между развитием возрастной макулярной дегенерации и длиной теломер, белковых структур на концах хромосом. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Специалисты выяснили, что основной причиной ухудшения зрения в пожилом возрасте является работа лейкоцитов, составляющих иммунную систему. Исследование подтвердило, что длина теломер в моноцитах хорошо коррелирует с развитием различных форм ВМД, написал сайт kp.ru.

В министерстве отметили, что исследованием занимались ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) и института глазных болезней имени М. М. Краснова.