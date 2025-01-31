Минобрнауки РФ сообщило о создании прибора для оценки качества бензина

Ученые из Пензенского государственного университета разработали и запатентовали устройство, которое автоматически определяет плотность горючих веществ, таких как бензин или дизельное топливо. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

По информации ведомства, инновационная технология способна значительно снизить затраты на хранение и транспортировку нефтепродуктов, так как расчет расхода топлива будет производиться не по объему, а по массе. Прибор предназначен для применения на автозаправочных станциях, нефтебазах, а также на перерабатывающих и химических предприятиях.

До сих пор плотность бензина определялась исключительно в лабораторных условиях. Процесс отбора, транспортировки и анализа образцов занимал значительное время. Новый аппарат устраняет эти ограничения.