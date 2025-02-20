Минобрнауки: контролируемая гипоксия может стать методом лечения рака

Группа российских генетиков совместно с зарубежными коллегами обнаружили взаимосвязь между активными формами кислорода и изменениями в митохондриальной ДНК. Эта работа открывает перспективы для профилактики и лечения деменции, а также рака. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Научные исследования показали, что дисфункция митохондрий играет ключевую роль в развитии ряда нейромышечных и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Было выявлено, что половина всех мутаций в митохондриальной ДНК происходит из-за ошибок ферментов, отвечающих за копирование этой молекулы. Оставшиеся изменения вызваны окислительным стрессом, связанным с действием активных форм кислорода на ДНК.

Снижение уровня окислительного стресса, например путем уменьшения концентрации кислорода в клетках, может оказать терапевтический эффект. Ученые предполагают, что управляемая гипоксия способна стать новым подходом в лечении патологий, обусловленных мутациями в митохондриальной ДНК.