Миколог Вишневский рассказал, что измельчение сушеных грибов в порошок помогает получить до 80% белка
Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, как максимально эффективно использовать полезные свойства грибов. Его слова привел сайт «Известия».
«Как довольно близкие родственники животных, грибы обладают хитиновой клеточной стенкой. Все, что есть полезное в каждой грибной клетке, сидит внутри "хитиновой тюрьмы". В человеческом организме нет фермента, который называется хитиназа, то есть такого фермента, который может разрушить хитин и все нужное оттуда выпустить», — пояснил эксперт.
Чтобы разрушить хитиновую оболочку, можно заморозить грибы в холодильнике или измельчить сушеные грибы в порошок с помощью кофемолки. Второй вариант дает возможность получить до 80% белка, в то время как приготовление грибов целиком позволяет извлечь лишь около 10%.
Вишневский подчеркнул, что грибы способны заменить человеку и растительную, и животную пищу, так как содержат все необходимые аминокислоты.