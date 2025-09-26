Миколог Вишневский рассказал, что измельчение сушеных грибов в порошок помогает получить до 80% белка

«Как довольно близкие родственники животных, грибы обладают хитиновой клеточной стенкой. Все, что есть полезное в каждой грибной клетке, сидит внутри "хитиновой тюрьмы". В человеческом организме нет фермента, который называется хитиназа, то есть такого фермента, который может разрушить хитин и все нужное оттуда выпустить», — пояснил эксперт.

Чтобы разрушить хитиновую оболочку, можно заморозить грибы в холодильнике или измельчить сушеные грибы в порошок с помощью кофемолки. Второй вариант дает возможность получить до 80% белка, в то время как приготовление грибов целиком позволяет извлечь лишь около 10%.

Вишневский подчеркнул, что грибы способны заменить человеку и растительную, и животную пищу, так как содержат все необходимые аминокислоты.