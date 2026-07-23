Миколог Тихомиров предупредил, что смертельно опасную поганку можно спутать с шампиньоном из-за приятного запаха

Миколог Дмитрий Тихомиров рассказал NEWS.ru , что бледная поганка (Amanita phalloides) — лидер по смертности среди всех грибов. Ее можно спутать с шампиньоном, так как у нее приятный запах.

По словам специалиста, даже половины шляпки достаточно для смертельного отравления взрослого человека. Симптомы могут появиться уже через час, но наиболее выраженными они становятся через 6–12 часов, когда яд уже почти разрушил почки и печень. Чаще всего бледная поганка встречается на юге России, в Калужской, Тульской и Воронежской областях, отметило ИА НСН.

Также опасны мухомор вонючий (Amanita virosa), мухомор белый (Amanita alba) и паутинник оранжево-красный (Cortinarius orellanus). Последний коварен тем, что симптомы отравления проявляются только через две-три недели после употребления, когда почки уже необратимо поражены.

Галерина окаймленная (Galerina marginata) внешне выглядит совершенно невинно: небольшой рыжевато-коричневый грибок с тонкой ножкой, кольцом на ножке и гладкой медово-коричневой шляпкой диаметром два — четыре сантиметра. Она содержит те же токсины, что и бледная поганка.