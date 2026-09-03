Миколог Комиссаров предупредил, что осенние опята требуют тщательной термической обработки

Кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров рассказал Life.ru , что 90% грибников допускают ошибку при приготовлении осенних опят.

Многие сразу жарят собранные грибы, не проводя дополнительной термической обработки. Однако осенние опята содержат термолабильные токсины, которые разрушаются только при длительном нагревании.

По словам эксперта, если не отварить грибы 20–30 минут после закипания или не прожарить их до полного выпаривания жидкости, токсины могут вызвать острую реакцию организма, такую как тошнота, рвота, спазмы и диарея. Комиссаров рекомендует всегда тщательно обрабатывать осенние опята перед употреблением.