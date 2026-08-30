Миколог Филиппова объяснила дефицит белых грибов и обилие лисичек

Кандидат биологических наук Ирина Филиппова связала редкость боровиков и две волны лисичек с состоянием грибниц, насекомыми и патогенными грибами, пишет «Взгляд» .

Филиппова отметила, что урожай грибов зависит не только от дождей, туманов и температуры. У каждого вида есть собственная грибница, а между ними идет конкуренция за пространство и ресурсы. Поэтому в разные годы отдельные виды могут плодоносить особенно активно.

По словам миколога, грибницы зимой восстанавливают нити мицелия и вырабатывают вещества для защиты и роста. Редкость белых грибов не означает исчезновение их грибницы: она может восстанавливаться после воздействия насекомых и патогенных грибов. Главными врагами грибниц специалист назвала микромицеты, или плесени, включая триходерму агрессив.

Лисички в этом сезоне дали две волны роста во многих регионах России. Филиппова объяснила это тем, что в предыдущие два года их было мало, поэтому грибницы успели восстановиться. Кроме того, лисички, паутинники и мокрухи обладают устойчивостью к микромицетам.

Миколог также указала на синхронное появление и исчезновение грибов в регионах с разным климатом. Она сообщила, что ученые изучают возможный обмен сигналами между грибницами с помощью электромагнитных импульсов и явление «грибных волн».