360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Миколог Филиппова назвала 2026 год самым негрибным за 30 лет

    Грибной сезон 2026 года оказался самым скудным за последние 30 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила миколог и гендиректор сети «Грибная аптека» Ирина Филиппова.

    По ее словам, на контрольных участках сбор белых грибов составил менее 10 килограммов с гектара, тогда как хорошим показателем считается от 100 килограммов. Аналогично низкие результаты зафиксировали для подосиновиков и подберезовиков — до 15 килограммов. Филиппова отметила, что стабильный урожай принесли только лисички, а новых волн плодоношения в этом сезоне уже не предвидится.

    Несмотря на общий дефицит, во второй половине осени в лесах еще попадаются поздние виды. По данным газеты, грибники могут найти фиолетовые рядовки, дождевики, зимние опята, польские грибы, ежовики и серые вешенки.