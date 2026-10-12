Миколог Филиппова назвала 2026 год самым негрибным за 30 лет

Грибной сезон 2026 года оказался самым скудным за последние 30 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила миколог и гендиректор сети «Грибная аптека» Ирина Филиппова.

По ее словам, на контрольных участках сбор белых грибов составил менее 10 килограммов с гектара, тогда как хорошим показателем считается от 100 килограммов. Аналогично низкие результаты зафиксировали для подосиновиков и подберезовиков — до 15 килограммов. Филиппова отметила, что стабильный урожай принесли только лисички, а новых волн плодоношения в этом сезоне уже не предвидится.

Несмотря на общий дефицит, во второй половине осени в лесах еще попадаются поздние виды. По данным газеты, грибники могут найти фиолетовые рядовки, дождевики, зимние опята, польские грибы, ежовики и серые вешенки.