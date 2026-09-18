Миколог Дьяков объяснил значение новых видов грибов в России

Ученые Томского государственного университета нашли в регионе три новых для России вида грибов, включая редкую хруплянку чистую. Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков сообщил, что такие открытия могут помочь охране природных территорий, пишет ИА НСН .

Исследователи обнаружили хруплянку чистую (Psathyrella immaculata), ранее не встречавшуюся в России. Еще два вида из группы паутинников ученые определили с помощью ДНК-анализа. Среди них — условно-съедобный паутинник подобный многообразному (Thaxterogaster talimultiformis).

Дьяков пояснил, что микологи регулярно находят неизвестные виды, поскольку значительная часть России остается малоизученной. По его словам, Московская и Ленинградская области исследованы лучше, чем многие другие регионы, а специалистов по грибам в стране немного.

Эксперт отметил, что находки важны не только для науки. Если редкий гриб внесут в красные списки, охранять будут территорию, где он растет. В перспективе это может повысить ее природоохранный статус.