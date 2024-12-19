Microchimica Acta: российские химики разработали новое соединение для очистки зерна от плесневых токсинов

Ученые из Саратовского государственного университета разработали метод извлечения и нейтрализации плесневых токсинов в зерне — безопасный и доступный. Они создали особый белок-реагент, способный связываться с микотоксином зеараленоном — этот яд выделяет поражающая зерно плесень. Об этом написал RT со ссылкой на журнал Microchimica Acta.

Плесневые микроскопические грибы, поражающие пшеницу и другие зерновые культуры, опасны для живых организмов. Например, грибы рода Fusarium и Gibberella выделяют микотоксин зеараленон, который нарушает работу репродуктивной системы животных, а также может навредить здоровью человека.

Авторы нового исследования придумали, как упростить и удешевить процесс получения таких «обученных» белков. Работа с микотоксинами потенциально опасна для сотрудников лабораторий, а кроме того, такие соединения очень дорого стоят.

Химики проанализировали, как именно токсин связывается с белковой молекулой, и синтезировали безопасный и дешевый аналог, имеющий химические связи, похожие на связи молекулы зеараленона.

С помощью нового соединения ученые пометили молекулы сывороточного альбумина, который обычно применяют для тестирования зерна на содержание яда. Затем молекулы обработанного белка нанесли на носитель — наночастицы оксида кремния. У них пористая поверхность, благодаря чему на них можно прикрепить множество молекул белка, способных связывать токсин.