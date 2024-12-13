Мичиганский университет: один хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут

Ученые Мичиганского университета провели исследование и выяснили, как популярный фастфуд влияет на продолжительность жизни. Результаты работы опубликовал Daily Mail.
По данным экспертов, употребление одного хот-дога сокращает жизнь в среднем на 36 минут. При добавлении газировки соответствующий показатель увеличивается на 12 минут.
Исследователи проанализировали более пяти тысяч видов продуктов в Соединенных Штатах и оценили вредность данной пищи. Как рассказал руководитель группы Оливье Жолье, даже незначительные изменения в рационе способны существенно улучшить состояние здоровья, передала «Вечерняя Москва».
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